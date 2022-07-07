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Онколог перечислил настораживающие симптомы рака

Онколог Карасев перечислил настораживающие симптомы рака
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Развитие раковой опухоли в организме можно определить по ряду симптомов, их нельзя игнорировать и стоит незамедлительно обращаться к врачу. Об этом рассказал онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале.

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В первую очередь он отметил такой симптом, как боли в желудке, при глотании, так как они могут быть признаком онкологии желудочно-кишечного тракта.

«Все болезни ЖКТ очень схожи по болевым ощущениям и симптомам. Почувствовали любой дискомфорт — требуется обследование», — написал врач.

Также беспокойство должно вызвать резкое снижение массы тела. Особенно, уточнил Карасев, в тех случая, если режим питания не претерпевал изменений.

«Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то, возможно, это симптом паранеопластического синдрома. По-простому, это проявление онкологического заболевания», — отметил он.

По словам специалиста, обращаться к онкологу нужно, если вес падает по 5–7 кг за месяц.

Кроме того, говорить о развитии опухоли может высокая температура тела, которая держится неделю и больше, а других симптомов простуды или вируса нет.

«Очень часто сами пациенты находят что-то странное на своем теле, например какой-то «орешек» в груди или увеличенный лимфоузел. Часто бывает, что люди нащупывают опухоль и через брюшную стенку», — продолжил доктор.

Он подчеркнул, что и в этом случае нужно сразу идти к специалистам, особенно если раньше таких образований не возникало.

Желтушность кожи часто возникают на фоне опухоли головки поджелудочной железы. Землистый же цвет лица может говорить о проблемами с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике. Любое подобное изменение цвета кожи должно насторожить, заключил Карасев.

Ранее, 25 июня, диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина предостерегла граждан от употребления мясных изделий в жаркую погоду. В период повышенной температуры воздуха у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии, отметила она.

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