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Посол обвинил в кризисе отношений РФ и Австралии союзников Канберры

Посол Павловский: в кризисе отношений между Россией и Австралией виноваты союзники Канберры
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Фото: Unsplash/Tania Richardson
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Международные отношения России и Австралии пострадали из-за влияния союзников Канберры. Об этом в четверг, 7 июля, заявил посол РФ Алексей Павловский в интервью для радиостанции ABC.

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«Все имевшиеся формы сотрудничества между нашими странами разрушены австралийской стороной, причем по причинам, никак не связанным с собственными интересами», — отметил он.

По мнению посла, действия правительства Австралии обусловлены в первую очередь желанием приобщиться к политике коллективного Запада.

Также Павловский упомянул, что Канберра сосредоточилась на оказании помощи Украине, не принимая во внимание контекст происходящих событий. Ситуацию усугубляет однобокое освещение спецоперации РФ по защите Донбасса в австралийских СМИ.

Ранее, 1 июля, Австралия расширила комплекс антироссийских санкционных мер. Так, новые ограничения затронули нескольких предпринимателей и лиц из руководства России.

18 мая пресс-служба МВД Австралии сообщила о новых санкциях в отношении РФ. Под их действие попали восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.

До этого, в начале мая, Канберра добавила в черный список ряд депутатов Госдумы, а также министров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В апреле власти Австралии одобрили санкции против 147 граждан России. Кроме того, МВД страны ограничило деятельность некоторый российских предприятий и энергетических компаний.

В свою очередь, Россия 7 апреля ввела персональные рестрикции в отношении 228 руководящих лиц и парламентариев Австралии. Членам австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний был закрыт въезд на территорию РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Незадолго до вмешательства российских военных обострившейся ситуация в регионе серьезно обострилась. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны ВС Украины, объявили эвакуацию мирного населения и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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