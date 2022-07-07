В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом 7 июля сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

«По долгосрочному прогнозу погоды осадков в ближайшие дни не ожидается, и задача всех служб края незамедлительно принять меры по недопущению угрозы жизни людей и функционированию объектов экономики», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

Сложная ситуация развивается в шести районах края, отметил губернатор. Он напомнил, что в этом году регион нарастил группировку пожарных больше чем на 100 человек, увеличено количество техники и средств, которые тратятся на мониторинг и тушение пожаров.

«Мы должны все больше и больше земель нашего края включать в зону тушения пожаров, обеспечивать инфраструктурой, создавать дополнительные базы по хранению горюче-смазочных материалов и базированию наших пожарных, снижать ежегодно пройденные огнем площади», — добавил Дегтярев.

В настоящее время в Хабаровском крае тушат десять лесных пожаров общей площадью 1,8 тыс. га. Очаги расположены в семи районах. На тушении пожаров работают свыше 260 человек, используется 30 единиц техники.

6 июля сообщалось, что на территории национального парка «Ленские столбы» в Якутии действуют четыре пожара, начавшихся из-за сухих гроз. В их тушении задействованы 103 человека. Общая площадь возгорания составляет 20 га.

5 июля режим повышенной готовности из-за лесных пожаров был объявлен в Карелии. В связи с этим государственные лесные инспекторы совместно с правоохранителями могут выставить посты на въездах в леса и ограничивать пребывания в массовых и традиционных местах отдыха граждан, охотников и рыболовов.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Помимо Карелии, Якутии и Хабаровского края глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Дагестан, Иркутскую область и другие регионы.