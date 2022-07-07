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Украинские военные выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военные Вооруженных сил Украина (ВСУ) утром в четверг, 7 июля, обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов по двум районам города. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли два ребенка. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 05:45 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Накануне сообщалось, что семь жителей Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Отмечалось, что в Макеевке погибли три ребенка, подросток и пожилой мужчина, в Петровском районе Донецка погибла женщина, и еще один мужчина скончался от ранений в Ясиноватой.

Кроме того, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.

5 июля в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. Уточнялось, что там украинские войска обстреляли центральный Ворошиловский район.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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