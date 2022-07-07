Что случилось в мире за ночь, 7 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 7 июля в России и мире произошли следующие важные события: в Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием, российский летчик Константин Ярошенко, ранее обмененный на американца Тревора Рида, прибыл домой в Ростов-на-Дону, Басманный суд Москвы арестовал трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку, несмотря на призывы в правительстве. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — Басманный суд Москвы арестовал трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями.

6 июля Басманный суд Москвы взял под стражу помощника главы МВД РФ Сергея Умнова, экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенова по делу о злоупотреблении полномочиями.

Их заключили под стражу сроком на два месяца: Умнова и Семенова — до 5 сентября 2022 года, Абакумова — до 6 сентября 2022 года.

Как заявил адвокат Умнова Алефтин Мошанский, защита намерена обжаловать решение суда.

В этот день суд также арестовал до 5 сентября начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным следствия, трое генералов организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

Новости России — российский летчик Константин Ярошенко прибыл домой в Ростов-на-Дону

Российский летчик Константин Ярошенко, ранее обменянный на американца Тревора Рида, вернулся на свою малую родину. На перроне в родном Ростове-на-Дону его встретили самые близкие, которые 12 лет ждали его возвращения. Летчик признался, что все эти годы очень скучал по семье, друзьям и родному городу.

По словам Ярошенко, первым делом он планирует сходить на могилу матери и осмотреть изменившийся за последние годы родной город.

Путь Ярошенко домой оказался непростым и в общей сложности занял несколько месяцев. По итогам длительного переговорного процесса обмен произошел в апреле в Турции, затем россиянина привезли в Сочи, после чего он отправился в Москву, где встретился с женой и дочерью.

Новости Донбасса — в Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием

Служащие ВС РФ обнаружили в Херсонской области перевалочный пункт бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также схрон с оружием и боеприпасами.

Среди находок российских силовиков: гранатометы различных калибров, снаряды для них, автоматы, патроны, а также комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

Отмечается, что в этом же здании в поселке Куйбышево ранее хранили часть вооружения из вышеупомянутого схрона.

Новости Мира — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку, несмотря на призывы кабмина

На призывы министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, министра внутренних дел Прити Пателя и других членов правительства покинуть своей пост после разразившегося скандала Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку

Более того, премьер Британии уволил Гоува после призывов об отставке.

Также со своего поста на фоне кризиса в правительстве ушел британский министр по делам Уэльса Саймон Харт.

Тем временем отправить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку призвала и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ее призыв, сыронизировав, что писательница сама прошла через «культуру отмены, знает толк в травле».

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