Похожий на гранату предмет нашли под балконом дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге под балконом жилого дома на улице Ильича нашли предмет, похожий на гранату. На место вызвали полицию, бригаду саперов, спасателей и скорую помощь.

Территорию немедленно оцепили. Специалисты осмотрели находку и пришли к выводу, что это учебная граната. Как она оказалась в этом месте сейчас выясняется, сообщает ТагилСити.Ру.

В мае боеприпас был обнаружен на крыше заброшенного здания в Ульяновске. На место направилась группа разминирования, которая установила, что речь идет об учебном патроне от зенитной установки.