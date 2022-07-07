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Японский военачальник заразился COVID-19 во время визита в Европу

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Фото: Global Look Press/Carsten Reisinger
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Глава штаба сухопутных сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида заболел коронавирусом во время визита в Британию и Германию. Об этом сообщает телеканал NHK.

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В четверг, 7 июля, военачальник должен был вернуться в Японию, однако ему пришли положительные результаты тестирования на COVID-19. Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно.

В связи с этим Ёсихидэ задержится в Германии и будет выполнять свои обязанности удаленно — на деятельность сухопутных сил самообороны это никак не повлияет.

Накануне директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за последние две недели количество случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 30%. Также он рассказал о новом штамме, выявленном в Индии.

Глава ВОЗ также призвал страны не сворачивать компании по вакцинации, в особенности тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.

В начале июля вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью «Известиям» рассказал о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в странах Европы и Америки. По его словам, это связано с очередными мутациями штамма «Омикрон».

11 апреля в Японии выявили первый случай заболевания новым видом штамма «Омикрон» ХЕ, который ВОЗ объявила самым заразным за всю историю пандемии.

21 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение препарата компании Pfizer для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет против коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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