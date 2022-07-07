В Краснодаре спасли новорожденного из Херсона с пороком сердца

Хирурги научно-исследовательского института Краевой клинической больницы № 1 из Краснодара спасли новорожденного младенца с пороком сердца, которого экстренно доставили в город из Херсона.

Сначала девятидневного младенца по имени Слава экстренно привезли в Симферополь, где специалисты поставили ему точный диагноз. Затем с помощью санитарной авиации его перевезли в Краснодар, где хирурги провели операции на сердце.

Рентген-хирурги решили делать операцию ребенку на закрытом сердце. Она прошла успешно, состояние младенца стабильное. На данный момент за Славой наблюдают врачи.

Хирург Андрей Пахолков рассказал, что дети с врожденными пороками сердца — это тяжелая когорта пациентов, их насчитывается всего 5-6% от общего количества госпитализированных.

«Довольно тяжелые пациенты, которые поступают к нам с этой патологией. Мы говорим о детях, мы говорим о малых диаметрах, тонких сосудах. В чем сложность — это критический аортальный стеноз, дырочка в просвете диаметром в 2 миллиметра, и нам нужно проводником попасть между этими створками, которые изменены и деформированы», — пояснил хирург.

Он добавил, что нужно пройти и попасть через эти створки, а дальше между ними проводится баллон, который раздувается и разрывает эти створки, увеличивает амплитуду раскрытия. Тем самым это дает притокам крови из левого желудочка попадать в систему.

Ранее, 29 июня, врачи в Московской области провели сложную операцию 100-летней пациентке с переломом бедра. Как отмечает телеканал «360», женщина является коренной жительницей Подмосковья, она родилась в Наро-Фоминске, в военные годы служила в партизанском отряде. Травму она получила, когда вышла на балкон, где у нее закружилась голова. Сейчас Татьяна Алексеевна идет на поправку, уже может сидеть и вставать. В реабилитации ей помогают родственники.