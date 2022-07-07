Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд рассказал о температуре воды в водоемах Москвы
Общество
Более половины россиян знают о заработках своих коллег
Общество
Винер заявила о разводе с Усмановым через ЗАГС
Мир
ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 июля
Экономика
Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют
Общество
Тонувшего мужчину спасли на Белом озере в Москве
Экономика
В России начнут отапливать дома отходами деревообработки
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности контакта с некоторыми луговыми цветами
Общество
Подмосковье обеспечит детей с сахарным диабетом приборами контроля глюкозы
Экономика
В России могут подешеветь хлеб и мясо

Суд арестовал генералов МВД Умнова, Абакумова и Семенова за злоупотребление полномочиями

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник главы МВД Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов заключены под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями. Соответствующие решения вынесли 6 июля в Басманном суде Москвы.

Отмечается, что следствие по делу будет вестись до 5 октября. Абакумов арестован до 6 сентября, Семенов и Умнов — до 5 сентября.

Заседания проводились в закрытом режиме по ходатайству следователя и закрыл процесс в целях неразглашения данных свидетелей и сохранения в тайне информации, публикация которой может повредить следствию.

Адвокат помощника главы МВД Сергея Умнова, при этом, заявил о намерении обжаловать решение суда о заключении своего подзащитного под стражу. Ранее в удовлетворении ходатайства стороны защиты Умнова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Кроме того, суд арестовал на два месяца начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, которая также проходит по делу.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2020-й фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленинградской области для приобретения имущества в личных целях. Уголовное дело возбуждено два года назад по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Выяснилось, что обвиняемые организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. На самом деле все поступавшие туда деньги перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. Оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц, уточнили в МВД РФ.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил днем ранее, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022