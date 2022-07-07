Суд арестовал генералов МВД Умнова, Абакумова и Семенова за злоупотребление полномочиями

Помощник главы МВД Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов заключены под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями. Соответствующие решения вынесли 6 июля в Басманном суде Москвы.

Отмечается, что следствие по делу будет вестись до 5 октября. Абакумов арестован до 6 сентября, Семенов и Умнов — до 5 сентября.

Заседания проводились в закрытом режиме по ходатайству следователя и закрыл процесс в целях неразглашения данных свидетелей и сохранения в тайне информации, публикация которой может повредить следствию.

Адвокат помощника главы МВД Сергея Умнова, при этом, заявил о намерении обжаловать решение суда о заключении своего подзащитного под стражу. Ранее в удовлетворении ходатайства стороны защиты Умнова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Кроме того, суд арестовал на два месяца начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, которая также проходит по делу.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2020-й фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленинградской области для приобретения имущества в личных целях. Уголовное дело возбуждено два года назад по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Выяснилось, что обвиняемые организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. На самом деле все поступавшие туда деньги перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. Оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц, уточнили в МВД РФ.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил днем ранее, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.