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В Калмыкии загорелся автобус с 20 пассажирами в салоне

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Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия
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На территории Кетченеровского района Калмыкии во время маршрутного рейса загорелся двухэтажный пассажирский автобус. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в МЧС по Республике Калмыкия.

Отмечается, что возгорание транспорта произошло на 195-м км федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий». На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«В ходе движения двухэтажного рейсового пассажирского автобуса возник пожар. К месту происшествия выезжали силы и средства Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в автобусе находились 20 пассажиров, включая пятерых детей и двоих водителей. Пострадавших нет.

В настоящее время причина возникновения пожара устанавливается.

В мае на юге Москвы сгорела иномарка. Сообщалось, что владелец автомобиля во время пожара спал внутри авто. Прохожие спасли хозяина автомобиля, вытащив его из машины.

До этого, в марте, на 78-м км МКАД загорелся автомобиль Porsche. Автомобиль воспламенился по всей площади.

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