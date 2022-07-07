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Женщины старше 40 лет родили рекордное с 1990-го число детей

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Фото: depositphotos.com
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В 2021 году женщины россиянки в возрасте 40 лет и старше родили свыше 56 тыс. детей. Это максимальный показатель за период статистики, которая ведется с 1990 года.

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Как отмечает РБК со ссылкой на годовые данные Росстата по демографии в четверг, 7 июля, на таких матерей пришлось 4% всех детей, появившихся на свет в 2021 году. Наибольшее количество детей родили женщины в возрасте 31 года — 88,4 тыс.

Как отмечает «Газета.Ru», начиная с 2007 года, количество рождений детей у женщин от 40 лет и старше росло каждый год, за исключением 2017 года: тогда количество новорожденных у женщин этой возрастной категории снизилось на символические 20 детей.

В прошлом году количество новорожденных детей у таких женщин увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2007 годом, сообщает сайт kp.ru.

Ранее Росстат сообщал, что две россиянки старше 60 лет в первый раз стали матерями в 2018 году. Как отмечал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, «такое бывает, как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет».

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