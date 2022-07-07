Два человека погибли в ДТП на Каменном мосту в центре Москвы

На Большом Каменном мосту в центре Москвы в ночь на 7 июля произошла авария, в результате погибли два человека, еще один пострадал.

По данным «Известий», в центре столицы столкнулись Toyota Land Cruiser и Datsun.

В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее, 5 июля, сообщалось об еще одном ДТП в Москве. Его участницей стала дочь бизнесмена Геннадия Петрова. Она была за рулем автомобиля марки Rolls-Royce. Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии с участием 23-летней девушки.

Судя по ним, удар пришелся в области передней двери, в результате на Rolls-Royce образовалась большая вмятина.