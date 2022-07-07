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Вильфанд рассказал о температуре воды в водоемах Москвы

Вильфанд: вода в московских водоемах прогрелась лучше, чем в Черном море
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в реках и водоемах Москвы прогрелась до состояния парного молока.

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В беседе с ТАСС в четверг, 7 июля, специалист уточнил, что вода в водоемах столицы достигла температуры в 23–25 градусов тепла. По словам Вильфанда, даже в Черном море она прохладнее.

«Температура воды на курортах сейчас очень комфортная, хотя это и не сравнится с Москвой. На севере столицы вода прогрелась до 22–23 градусов, а в черте города — до 24–25 градусов», — рассказал метеоролог.

Он отметил, что она останется такой теплой в ближайшие дни, включая выходные.

Вильфанд добавил, что температура моря в Евпатории, Алуште и Феодосии составляет до 22 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсе — 23 градуса.

4 июля специалисты Роспотребнадзора напомнили, что купаться можно только в специально подготовленных для этого местах. Как пишет RT, важно обращать внимание на предупредительные знаки об опасности купания и не полагаться на визуальную оценку чистоты водоема. В ведомстве подчеркнули, что для купания не предназначены пруды, где плавают утки и гуси. Эти птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать кожные реакции.

1 июля столичная мэрия опубликовала список зон, допустимых для купания в Москве. В частности, охладиться можно на пляже «Левобережный», который располагается в Северном административном округе города. Адрес пляжа: Прибрежный проезд, дома 5–7. На Юго-Западе Москвы поплавать можно в зоне отдыха «Тропарево» по адресу улица Академика Виноградова, дом 12.

30 июня кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета, врач-терапевт Владимир Бекетов предостерег людей с болезнями сердца от посещения водоемов в жару. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что на фоне перегрева и высокой физической нагрузки возможны ухудшение работы сердечно-сосудистой системы и обострение сердечных заболеваний.

23 июня начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по столице Надежда Ершова рассказала о нулевой статистике происшествий на разрешенных для купания водоемах. Как пишет НСН, в пригодных для купания зонах отдыха мегаполиса за последние пять лет не было зарегистрировано происшествий благодаря спасательным постам, которые следят за безопасностью отдыхающих.

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