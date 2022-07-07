Вильфанд рассказал о температуре воды в водоемах Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в реках и водоемах Москвы прогрелась до состояния парного молока.

В беседе с ТАСС в четверг, 7 июля, специалист уточнил, что вода в водоемах столицы достигла температуры в 23–25 градусов тепла. По словам Вильфанда, даже в Черном море она прохладнее.

«Температура воды на курортах сейчас очень комфортная, хотя это и не сравнится с Москвой. На севере столицы вода прогрелась до 22–23 градусов, а в черте города — до 24–25 градусов», — рассказал метеоролог.

Он отметил, что она останется такой теплой в ближайшие дни, включая выходные.

Вильфанд добавил, что температура моря в Евпатории, Алуште и Феодосии составляет до 22 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсе — 23 градуса.

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