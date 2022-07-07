Американская юрфирма стала иноагентом в США для защиты Абрамовича

Американская юридическая компания Kobre & Kim будет представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича в суде по делу об аресте Вашингтоном двух самолетов бизнесмена. Об этом 6 июля сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что для сотрудничества с Абрамовичем представители Kobre & Kim зарегистрировались в качестве иноагентов, потому что американский минюст требует информировать о политической работе с зарубежными правительствами, физическими и юридическими лицами.

По данным газеты, компания станет первой из США, которая в своей стране встала на сторону россиянина после обострения ситуации на Украине.

Kobre & Kim сообщила, что согласилась представлять интересы Абрамовича из-за того, что он «участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности». По их данным, решение юридических вопросов нужно для продолжения работы бизнесмена в направлении налаживания отношений между РФ и Украиной.

В июне федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест американским минюстом двух самолетов Романа Абрамовича – Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, первый из которых находится в Дубае, а второй – в РФ. При этом данные самолеты были зарегистрированы компаниями на Кипре, на острове Джерси и на Британских Виргинских островах.

8 июня сообщалось, что адвокаты российского бизнесмена намерены оспорить введенные против него санкции Евросоюза. Сторона защиты расценивает санкции как «акт дискриминации». Абрамовича поддержал глава украинской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамии. Он указал на то, что миллиардер содействовал переговорному процессу. В частности, при его участии были достигнуты договоренности по гуманитарным коридорам, по ним затем были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей.

Бизнесмен 10 марта был включен в санкционный список Великобритании. Его активы были заморожены, физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства запретили проводить с Абрамовичем любые сделки. А 15 марта рестрикции против него ввел Европейский союз.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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