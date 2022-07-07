Мужчина получил ранение в результате стрельбы в Оттаве

В западной части столицы Канады произошла стрельба, ранен мужчина. Об этом в среду, 6 июля, сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что инцидент произошел на улице в одном из спальных районов около 13:10 (20:10 мск). На место прибыли полиция и медики.

По информации медиков, 26-летний мужчина был доставлен в травматологический центр кампуса Гражданского кампуса оттавской больницы в критическом состоянии с травмой живота.

После произошедшего полицейские оцепили парковку жилого комплекса и призвали местных жителей избегать данный район.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что в банке города Саанич в Канаде произошла перестрелка, двое предполагаемых преступников убиты, шестеро полицейских ранены. Полицейские объявили розыск третьего подозреваемого.

До этого, 30 апреля, в результате стрельбы в канадском Брамптоне (провинция Онтарио) один человек был ранен. По предварительной версии, нападение было спланировано.