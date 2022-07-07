В Москве выберут лучшие пляжи в городских парках

Жители Москвы выберут лучший пляж в столичных парках. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Соответствующее голосование стартовало на интернет-площадке «Активный гражданин». На выбор жителям представили 11 вариантов, кроме того, каждый может предложить и свой.

«Этим летом в городских парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, открыто более десятка зон отдыха у воды. В некоторых из них можно даже окунуться в воду и поплавать. При этом не только в водохранилище или пруду, но и в бассейнах под открытым небом», — приводит Pravda.Ru сообщение пресс-службы мэрии.

Так, например, в парке Сокольники работает площадка The Баssейн с двумя бассейнами под открытым небом, шезлонгами, душем, кафе, волейбольной площадкой и настольным теннисом. Там же можно отдохнуть на Путьяевском пруду № 1, где оборудован песчаный пляж и вейк-парк.

Помимо этого, два взрослых и один детский бассейн работают в парке «Фили». Как отмечает сайт kp.ru, один из бассейнов — с подогретой водой, второй — с прохладной.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» можно позагорать у воды или скрыться от жары в тени деревьев. Купаться же там нельзя.

Голосование за лучший пляж станет третьим в серии специального проекта «Лето активного гражданина», пишет «Москва 24».

5 июля в минэкологии Подмосковья сообщили, что двухметровые черви, замеченные в водоемах Московской области, являются безопасными для человека. В министерстве добавили, что черви являются частью экосистемы, поэтому не стоит брать их в руки, выносить на берег или убивать, отмечает телеканал «360».

В конце июня в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна вода в закрытых для купания водоемах Москвы. Как отметил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного Управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов, вода является фактором передачи многочисленных инфекционных заболеваний: бактериальных, вирусных, паразитических. Наиболее характерная паразитарная инфекция — это шистосоматид, так называемый «зуд купальщика», который передается личинками червей. Передатчиками этого заболевания являются дикие и домашние утки, пишет НСН.