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Экс-депутат Рады заявил о десятках сторонников РФ среди депутатов Киева

Экс-депутат Верховной рады Кива: часть украинских политиков готовы поддержать Россию
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Фото: pixabay.com
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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что часть украинских политиков готовы поддержать Россию.

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«Уже как минимум три Народных Депутата Украины покинули Верховную Раду, и двое из них уже активно работают с Российской Федерацией по освобождению Украины от преступного марионеточного режима Зеленского», — написал Кива в своем Telegram-канале.

По мнению бывшего депутата, как минимум десять политиков из «высших эшелонов власти» уже сегодня готовы, при первой возможности, перейти на сторону России и освобожденной Украины.

Кива предположил, что в дальнейшем количество поддержавших действия Москвы украинских чиновников будет только расти.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что против украинского политолога Михаила Погребинского возбудили уголовное дело. Его обвиняют в государственной измене. Отмечается, что судебная психолого-лингвистическая экспертиза показала, что высказывания политолога в интервью и телеэфирах наносят ущерб безопасности Украины.

Ранее, 9 июня, в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену».

29 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия обеспокоена информацией о том, что киевские власти проводят физическую зачистку оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей.

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