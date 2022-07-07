Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 июля

Погода с переменной облачностью, а также местами кратковременным дождем и грозой ожидается в четверг, 7 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, кроме того, в ночное время будет облачно с прояснениями.

Прогнозируется ветер южной четверти со скоростью 5–10 м/с днем и ветер северной четверти ночью. Синоптики предупредили о порывах до 17 м/c при грозе.

Атмосферное давление составит 746–748 мм ртутного столба.

Ранее, 6 июля, пресс-служба ГУ МЧС России по столице, предупреждая о жаре в четверг, призвала москвичей и гостей столицы избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений.

Кроме того, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что до начала следующей недели москвичей ждет облачная погода с летними дождями. При этом в эти дни будет сохраняться теплая погода.