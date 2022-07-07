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Эксперты оценили шансы на уход Джонсона с поста премьера Британии

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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency
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Эксперты назвали причины недовольства соратников премьера-министра Великобритании Бориса Джонсону по отношению к нему и оценили возможность сохранения чиновником поста.

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Джонсона просят об отставке на фоне скандала с заместителем главного организатора правящих консерваторов в палате общин Крисом Пинчером. Тот был ранее был обвинен в домогательствах к двум мужчинам. Однако недовольство парламентариев было вызвано не поведением чиновника, а тем, что Джонсон, зная о расследовании в отношении консерватора, все равно продвигал его по службе.

Из-за скандала свои должности покинули канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения и соцобеспечения Саджид Джавид, а также около 30 членов кабмина.

«Речь идет о высокопоставленных членах кабмина, которые раньше считались лояльными премьер-министру. Их отставки имеют большое значение еще и из-за причин, которые лежат в основе их решения», — пояснил собеседник «Известий» в Вестминстере.

По его словам, реакция ушедших политиков возникла из-за того, как Джонсон справляется со скандалом.

«Потому что сначала на Даунинг-стрит сообщили, что премьер-министр ничего не знал о предыдущих историях Пинчера, а позже признали, что это заявление было неточным. Параллельно возникает вопрос, почему Джонсон назначил человека на высокую должность, зная, что он для нее не подходит», — заметил источник издания.

Недовольство Борисом Джонсоном среди его однопартийцев продолжает расти, и отставки министров — для него большой вызов, отметила в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Недовольство премьером не ограничивается лишь его вовлеченностью в громкие истории, отмечает эксперт: Джонсона обвиняют в том, что он, увлекшись внешней политикой, уделяет недостаточно внимания внутренним проблемам, в частности падению уровня жизни граждан.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тори и сдвиги: уйдет ли Борис Джонсон в отставку

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