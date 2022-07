В США посоветовали Байдену пройти курсы по рыночной экономике

Президент США Джо Байден перекладывает вину за рост цен на газ то на Москву, то на продающие топливо компании, это говорит о нежелании американского лидера разобраться в настоящих причинах инфляции в стране. Об этом 6 июля написали обозреватели газеты Boston Herald.

«Винить высокие цены на газ во всем, кроме его собственной внутренней политики бурения и добычи, уже устарело. Действия Байдена — или их отсутствие — по сдерживанию резкого роста цен на бензин привели к снижению некоторых показателей — соцопросов», — выразили мнение журналисты.

Авторы статьи поддержали ироничный пост в Twitter компании US Oil and Gas Associated, которая ответила на призывы Байдена снизить цены на топливо, посоветовав президенту пройти вводный курс экономической теории в университете.

Журналисты отметили что своим заявлением президент раскрыл «поразительное непонимание того, как работают рынки».

Кроме того, в материале привели слова основателя Amazon Джеффа Безоса, что заявления об инфляции, звучащие в стенах Белого дома, похожи на «непонимание базовой динамики рынка».

Также газета отметила, что представление о том, что владельцы АЗС играют в жульничество, ошибочно.

Ранее в этот день президент США Джо Байден в своем Twitter пообещал, что страна справится с высокими ценами на бензин.

До этого, 2 июля, американский лидер обратился через микроблог к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин в стране прямо сейчас.

С ироничным замечанием по поводу высказывания Байдена выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главе государства следовало бы переадресовать воззвание в соответствии со своими утверждениями о причине роста цен, предложила дипломат в своем Telegram.

30 июня, Байден заявил, что американцам придется платить за бензин высокую цену столько, сколько потребуется. В ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО он снова обвинил Россию в росте цен на топливо.

14 июня, на трибуне 29-го съезда Федерации международных профсоюзов президент США сообщил о наличии простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны.