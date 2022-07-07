Под Красноярском отчим утонул при спасении пасынка из реки Ангара

В Красноярском крае 50-летний мужчина утонул, спасая девятилетнего пасынка из реки Ангара. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

ЧП произошло 5 июля в поселке Стрелка в Лесосибирском округе. Предварительно установлено, что семья из трех человек отдыхала на берегу Ангары. Мужчина, женщина и ребенок пошли купаться, однако попали в течение, которое стало их уносить, пишет REGNUM.

Женщина сумела самостоятельно выбраться на берег, но мальчика продолжало уносить дальше. Мужчина смог схватить ребенка, выплыл с ним ближе к берегу и передал очевидцам, но сам спастись не смог и ушел под воду.

Спустя несколько минут его вытащили из воды, но он уже не подавал признаков жизни, сообщает телеканал «360».

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 6 июля стало известно, что 15-летняя девушка-подросток утонула в карьере в Клепиковском районе Рязанской области. Отдыхавшие рядом местные жители смогли вытащить ее на берег, однако спасти жизнь не удалось. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.