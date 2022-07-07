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Параллельный импорт ноутбуков в РФ застопорился

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Фото: Unsplash/Kaitlyn Baker
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Продавцам электроники и сотрудничающих с ними посредникам пока не удалось наладить параллельный импорт в РФ нетбуков ведущих мировых брендов (за исключением Apple). Об этом «Известиям» рассказал рассказал сотрудник одного из дистрибуторов.

Загрузка займет время: популярные ноутбуки не спешат завозить в Россию
Из-за чего не запускается параллельный импорт этих компьютеров и почему это не касается Apple

Информацию подтвердили менеджеры — ритейлера и крупной розничной сети. О проблемах параллельного импорта в массовом сегменте ноутбуков знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Продажи MacBook более предсказуемы — моделей мало, у них есть стабильная лояльная покупательская аудитория. Для других ноутбуков, сотни моделей которых присутствуют в разных ценовых категориях, спрогнозировать спрос очень сложно — на фоне скачков курсов валют и постоянно меняющихся цен, крайне сложно понять, какие модели будут продаваться, а какие будут лежать мертвым грузом на складах», — заметил Муртазин.

Поэтому импортеры пока осторожничают, отмечает эксперт

Ввозу препятствуют и трудности с предпродажной подготовкой, утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Во многих странах продаются ноутбуки только с английскими буквами на клавишах — для продажи таких лэптопов в России придется наносить на них русские, объясняет он. Это дополнительно усложняет логистику, увеличивает время доставки и стоимость гаджетов.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, параллельный импорт ноутбуков с Windows в ближайшее время все-таки начнется. Складские запасы ритейлеров не вечны, при этом спрос на ноутбуки возникнет в конце лета – начале осени в период подготовки к учёбе школьников и студентов, — уточнил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Загрузка займет время: популярные ноутбуки не спешат завозить в Россию

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