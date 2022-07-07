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Спикер Госдумы Володин призвал США помнить, что Аляска когда-то была частью России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 6 июля, намекнул, что Россия может однажды заявить о территориальных претензиях на Аляску, и призвал США не забывать об этом.

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«Порядочность — не слабость, нам есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска», — заявил он.

Таким образом Володин отреагировал на попытки коллективного Запада ограничить деятельность РФ на международной арене, а также присвоить себе часть ресурсов, находящихся за пределами российских границ.

Кроме того, политик упомянул о том, что Норвегия оперативно разблокировала проход для ранее задержанных российских контейнеров, стоило упомянуть о возможной денонсации договора по Шпицбергену. По словам спикера ГД, развивая этот вопрос, Москва могла бы добиться выполнения обязательств американской стороной.

28 июня появилась информация об отклонении норвежским правительством заявки на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пограничный пропускной пункт в Стурскуге.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» предположил, что такие действия Осло могут спровоцировать ухудшение двусторонних отношений.

6 июля стало известно, что доставка грузов из РФ в норвежский Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками.

18 октября 1867 года по решению императора Александра II, Санкт-Петербург продал Аляску (а точнее, всю «Русскую Америку») Североамериканским Соединенным Штатам. Сумма сделки составила $7,2 млн.

Тогда считалось, что осваивать столь отдаленную и почти безлюдную территорию невыгодно, и продажу сочли рациональным решением.

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