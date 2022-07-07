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Сенатор Пушков усомнился в необходимости войти в положение ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Российский сенатор Алексей Пушков 6 июля усомнился в необходимости для России последовать предложению главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста и временно возобновить работу газопровода «Северный поток – 2».

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По его словам, в Берлине ошибочно полагают, что ключ от запуска газопровода находится в их руках, между тем наполнение «Северного потока – 2» идет из России.

«Нужно ли России временное включение Северного потока-2, которое в Берлине, видимо, считают для себя крайним средством? Тем более условиях, когда западная политика санкций направлена на экономическое удушение России. Надо ли нам «входить в положение» Берлина?», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что Россию устраивают нефтегазовые доходы страны. Финские эксперты подсчитали, уточнил сенатор, что страна заработала за первые 100 дней после начала спецоперации рекордные €93 млрд от продажи нефти и газа.

О том, что Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток – 2», стало известно ранее в этот день. По его словам, другие страны не в состоянии полностью компенсировать поставки российского газа.

24 июня Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, Хабек подчеркнул, что Германия находится в газовом кризисе и потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

До этого, 20 июня, глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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