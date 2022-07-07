Суд в Москве арестовал трех генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы 6 июля заключил под стражу помощника главы МВД Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, а также бывшего замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями.

Срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Так, Семенова арестовали на два месяца — до 5 сентября. Заседание проводилось в закрытом режиме. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя и закрыл процесс в целях неразглашения данных свидетелей и сохранения в тайне информации.

До этого суд принял решение приговорить Умнова к заключению под стражу до 5 сентября 2022 года, Абакумова — до 6 сентября 2022 года.

При этом в удовлетворении ходатайства стороны защиты Умнова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано. На суде Абакумов заявил, что не признает вину.

Также суд арестовал до 5 сентября начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Умнов, Абакумов, а также начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов были задержаны 6 июля.

По официальной версии следствия, в период с 2016-го по 2020-й год фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленинградской области для приобретения имущества в личных целях. Уголовное дело возбуждено два года назад по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как рассказали «Известиям» в МВД РФ, трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников.

Так, Land Cruiser, находившийся на балансе фонда, стоял в гараже Абакумова. Причем автомобиль стоил примерно годовую зарплату высокопоставленного блюстителя порядка.