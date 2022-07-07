Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса проявляют мужество и стойкость. Минобороны России рассказало о новых подвигах солдат Вооруженных сил РФ.

Сержант Артем Глинка, отметили в оборонном ведомстве, выполнял задачи по обеспечению безопасности перемещения тыловой колонны в заданный район, когда украинские националисты открыли пулеметный и минометный огонь. Действия противника могли бы помешать подвозу боеприпасов и тылового обеспечения на передовые позиции российских военных.

Сержант смог прицельным огнем уничтожить четыре машины пехоты боевиков, а также нанести значительный ущерб их живой силе. В результате чего колонна продолжила движение.

По дальнейшему пути следованию, добавили в ведомстве, Глинка обнаружил группу националистов, планировавших осуществить минирование дороги. Сержант с ходу атаковал вооруженных боевиков. При этом боевая машина десанта подорвалась на вражеской мине, потеряла ход и загорелась. Глинка какое-то время продолжал вести огонь по противнику из обездвиженной машины, после покинул горящий автомобиль последним, получив при этом ожоги средней степени тяжести.

Как уточнили в Минобороны, в ходе боестолкновения с противником сержант поразил из автомата до десять националистов. После того, как диверсанты были уничтожены, колонна своевременно достигла пункта назначения.

В ведомстве также отметили профессионализм ефрейтора Дмитрия Губарева, который в составе расчета беспилотных летательных аппаратов в условиях сложной радиоэлектронной обстановки осуществлял воздушную разведку в ходе освобождении крупного населенного пункта. Уточняется, что ефрейтор сумел вскрыть взводные опорные пункты противника, пять единиц вражеской бронетехники, а также скопление живой силы украинских националистов, затем оперативно передать данные на командный пункт дивизии.

Благодаря координатам, полученным от Губарева, артиллерийским огнем были уничтожены все обнаруженные цели. Оставшиеся в живых боевики спешно покинули занимаемые позиции.

Младший сержант Иван Ахтырский в ходе выполнения задачи по безопасному сопровождению колонны группировки войск обнаружил группу украинских националистов, вооруженных минометами и стрелковым оружием.

После того, как командир группы сопровождения принял решение колонну не останавливать, а, выйти из зоны досягаемости огня, увеличив скорость, машины охранения перестроились во флаг колонны и открыли огонь по боевикам. Ахтырский одним из первых вступил в бой с врагом, отрыв огонь из пулемета и тем самым лишил противника возможности атаковать, поскольку националисты вынуждены были укрываться.

Тем временем колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение. Мужество и самоотверженность младшего сержанта позволили колонне прибыть в заданный район без потерь.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что ВС РФ сбили два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 украинских военных. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 77 районах.

Также в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, уничтожив до 100 националистов и четыре единицы военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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