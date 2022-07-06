Число погибших за сутки при обстреле ДНР со стороны ВСУ выросло до семи

Семь жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 6 июля. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц <...> н.п. Макеевка: погибли двое мальчиков 2015 г.р.; девочка 2015 г.р.; парень-подросток 2005 г.р.; мужчина 1952 г.р. <...> г. Донецк, Петровский район: погибла женщина 1961 г.р. <...> н.п. Ясиноватая: погиб мужчина 1987 г.р.», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Кроме того, отмечается, что 19 человек получили ранения различной степени тяжести.

Дополнительно были зафиксированы повреждения городской инфраструктуры.

По состоянию на 22:30 (мск) ВСУ выпустили 235 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 «Ураган», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Ранее в среду военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил о гибели двоих детей в Макеевке. Корреспонденту также рассказали о двух раненых женщинах.

В этот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела в Петровском районе Донецка. В штабе призвали местных жителей не покидать дома без необходимости.

Накануне в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка.

В Следственном комитете РФ заявили, что установят украинских силовиков, причастных к обстрелу города.

3 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов республики. Как уточнялось, еще 13 человек пострадали. В их числе — две девочки: 2011 и 2007 годов рождения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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