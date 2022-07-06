В Совфеде отреагировали на блокировку Болгарией счета посольства РФ

Болгария простилась и с правилами приличия, и со здравым смыслом в тот момент, когда решила заблокировать счета посольства России в Софии. Об этом заявил 6 июля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«София продолжает изумлять. Похоже, болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом. В чем дело, друзья? Перед кем выслуживаетесь? Не пора ли принять освежающий душ?», — написал он в своем Telegram-канале.

Карасин подчеркнул, что Россия впервые столкнулась с блокировкой счетов своего посольства, не говоря уже «о залихватской высылке 70 дипломатов».

Ранее в среду министр иностранных дел Болгарии Асен Васильев сообщил о блокировке счета российского посольства в Софии на сумму почти $900 тыс. По данным российской стороны, сумма предназначается для выплаты зарплаты.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, посоветовал дать жесткий и быстрый ответ необходимо дать на действия Болгарии, которые вредят отношениям с Россией. Он добавил, что российская сторона, между тем, дорожит отношениями с Софией ради исторической памяти, которую болгары стараются уничтожить.

Ранее, 28 июня, София объявила о высылке из Болгарии 70 дипломатов и технического персонала посольства России.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ответит взаимностью, и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.