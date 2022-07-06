В Иране задержали замглавы британской миссии по подозрению в шпионаже

Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (Вооруженные силы Ирана) задержали нескольких иностранцев, в том числе второго по значимости посланника Великобритании в Тегеране Джайлса Уитакера, по подозрению в шпионаже. Об этом 6 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана, которое показало репортаж о произошедшем.

«Эти шпионы брали образцы земли в центральной пустыне Ирана, где проводились ракетно-космические учения Революционной гвардии», — сообщило иранское гостелевидение.

В сюжете показали кадры, на которых дипломат с его семьей в центральном Иране брал пробы почвы. Как утверждают в разведывательном управлении, образцы были взяты недалеко от места, где проводились ракетные испытания.

Двое других иностранцев были идентифицированы как муж атташе Австрии по культуре в Иране, а также профессор университета в Польше Мацей Вальчак, который, как сообщается, посещал Иран в качестве туриста.

Судя по репортажу, коллеги собрали образцы земли в другом районе после посещения Ирана в рамках программы научного обмена. Как передает телевидение Ирана, сбор образцов также совпал с испытанием ракеты в южной иранской провинции Керман.

Отмечается, что Уитакер был выслан из района после того, как принес извинения.

По данным Reuters, последние годы элитная Революционная гвардия Ирана арестовала десятки лиц с двойным гражданством и иностранцев, в основном по обвинениям в шпионаже и безопасности.

Как передало агентство, правозащитные группы обвинили Исламскую Республику в попытке добиться уступок от других стран путем арестов по обвинениям в безопасности, которые, возможно, были сфабрикованы.

Тегеран отрицает аресты людей по политическим мотивам.

Шпионаж карается в Иране смертной казнью.

Так, в 2020 году власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, который обвинялся в шпионаже на ЦРУ, а также передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани.