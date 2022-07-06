Пожар на 200 кв. метрах вспыхнул в ангаре на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар на площади 200 кв. метров. К настоящему времени пожар уже потушен. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Сельскохозяйственная, д. 64А поступило в 21:21. На место выехали пожарные.

«Принятыми мерами в 21 час 52 минуты пожар был локализован на площади около 200 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

К 22:10 пожар был потушен полностью. Уточняется, что информации о пострадавших нет.

Ранее, 4 июля, в квартире жилого дома в центре Москвы вспыхнул пожар. О пострадавших не сообщалось.

1 июля в подмосковном Раменском городском округе произошел пожар на площади 800 кв. м в ресторанно-гостиничном комплексе. По данным «Известий», в ходе пожаротушения огонь перекинулся с крыши комплекса на мансарду, была угроза нижним этажам, до прибытия сотрудников МЧС здание самостоятельно покинули 20 человек.