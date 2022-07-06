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В Эквадоре выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos LujÃ°N
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Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Эквадоре. Об этом 6 июля сообщило министерство здравоохранения страны.

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Как уточняется, инфекция обнаружена у 30-летнего жителя. У него наблюдались такие симптомы, как лихорадка и везикулы.

«Пациент находится в стабильном состоянии и остается в изоляции в Гуаясе, как и те, с кем он контактировал», — говорится в сообщении.

Минздрав страны призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее в этот день генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день выявлено более 6 тыс. случаев оспы обезьян в 58 странах мира. Он уточнил, что случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.

В то же время руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов отметил, что вирус не стал более опасным, однако заразиться им могут люди всех возрастов.

До этого, 2 июля, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что в Европейском регионе, включая Россию, высок риск заражения оспой обезьян из-за вспышек заболевания в ряде новых стран.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал чрезвычайный характер вспышки вируса, но не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Ранее случаи заражения регистрировали в том числе в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

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