Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон отклонил предложение первого министра Шотландии Николы Стерджен провести 19 октября 2023 года референдум о независимости региона.

«В то время, как наша страна стоит перед беспрецедентными вызовами как внутри, так и извне, я не могу согласиться, что сейчас пришло время вернуться к этому вопросу, на который шотландский народ ясно ответил в 2014 году», — написал Джонсон в письме, опубликованном 6 июля Стреджен в Twitter.

В ответ на это она заявила, что шотландская демократия не будет заложником Джонсона или какого-то другого премьер-министра.

О намерении провести референдум о независимости Шотландии в сентябре 2023 года первый министр заявила 28 июня.

16 мая газета The National Interest (NI) высказала мнение, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности Североатлантического альянса. В качестве вероятных последствий выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства в статье называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.

Как утверждает издание, обретение Шотландией независимости усугубит существующий энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем. Кроме того, выход из Великобритании приведет к дефициту шотландского бюджета в 10–20%, что негативно скажется на способности нового государства быстро освоить новые энергетические ресурсы.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь следует провести новый референдум, поскольку после этого Великобритания вышла из ЕС. Как отмечает политик, шотландцам необходимо решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.