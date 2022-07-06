Реклама
Прямой эфир
Мир
Число заражений коронавирусом в мире выросло на 30% за две недели
Общество
Суд закрыл заседание по делу генерала Семенова
Мир
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения Киеву
Общество
Стали известны подробности отравления детей в частном детсаду в Москве
Общество
Генералов Умнова и Абакумова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Культура
Главный киноархив страны оцифровал почти 10 тыс. фильмов
Мир
Жертвами обрушения ледника в Италии стали девять человек
Мир
США обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне $40–60
Авто
Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»
Мир
Байден пообещал справиться с высокими ценами на бензин
Мир
Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер

Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

0
Фото: ТАСС/Zuma/Ben Stevens
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон отклонил предложение первого министра Шотландии Николы Стерджен провести 19 октября 2023 года референдум о независимости региона.

Лондон не отпустит Эдинбург: референдума не будет
Шотландия отложила вопрос о независимости до конца переговоров по выходу Британии из Евросоюза

«В то время, как наша страна стоит перед беспрецедентными вызовами как внутри, так и извне, я не могу согласиться, что сейчас пришло время вернуться к этому вопросу, на который шотландский народ ясно ответил в 2014 году», — написал Джонсон в письме, опубликованном 6 июля Стреджен в Twitter.

В ответ на это она заявила, что шотландская демократия не будет заложником Джонсона или какого-то другого премьер-министра.

О намерении провести референдум о независимости Шотландии в сентябре 2023 года первый министр заявила 28 июня.

16 мая газета The National Interest (NI) высказала мнение, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности Североатлантического альянса. В качестве вероятных последствий выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства в статье называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.

Как утверждает издание, обретение Шотландией независимости усугубит существующий энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем. Кроме того, выход из Великобритании приведет к дефициту шотландского бюджета в 10–20%, что негативно скажется на способности нового государства быстро освоить новые энергетические ресурсы.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь следует провести новый референдум, поскольку после этого Великобритания вышла из ЕС. Как отмечает политик, шотландцам необходимо решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022