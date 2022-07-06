Реклама
Прямой эфир
Мир
Число заражений коронавирусом в мире выросло на 30% за две недели
Общество
Суд закрыл заседание по делу генерала Семенова
Мир
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения Киеву
Общество
Стали известны подробности отравления детей в частном детсаду в Москве
Общество
Генералов Умнова и Абакумова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Культура
Главный киноархив страны оцифровал почти 10 тыс. фильмов
Мир
Жертвами обрушения ледника в Италии стали девять человек
Мир
США обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне $40–60
Авто
Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»
Мир
Байден пообещал справиться с высокими ценами на бензин
Мир
Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер

Суд арестовал начальника ГИБДД Петербурга Семенова на два месяца

Суд арестовал начальника ГИБДД Петербурга Семенова до 5 сентября по делу о злоупотреблении
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Такое решение принял Басманный суд Москвы на заседании 6 июля, сообщает корреспондент «Известий».

Семенов заключен под стражу на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 сентября», — огласила решение судья.

Возвращение супермена: скандально известного сыщика заподозрили в мошенничестве
Против Бекхана Юнусова снова возбуждено уголовное дело

Заседание проводилось в закрытом режиме в целях неразглашения данных свидетелей и сохранения в тайне информации, публикация которой может повредить следствию.

Срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Ранее в этот день суд арестовал на тот же срок еще трех фигурантов дела — начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, экс-замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерала Ивана Абакумова и помощника главы МВД России Сергея Умнова. Заседания также проводились в закрытом режиме.

Умнов, Абакумов и Семенов были задержаны 6 июля. Расследование проводится при полном содействии главка петербургской полиции.

Уголовное дело было возбуждено два года назад по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Тогда оперативники Управления собственной безопасности провели обыски в обособленных подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

В деле также фигурировал Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, который по документам занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД. Выяснилось, что на протяжении многих лет все МРЭО города перечисляли в фонд средства якобы в благотворительных целях, однако на деле средства поступали на личные счета арестованных. Лишь по предварительным подсчетам, оборот одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям рассказала гражданка Белоруссии Наталья Шимская, вынужденная ежегодно перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать автомобиль предлагалось только на коммерческой основе, а за документы приходилось платить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программ ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022