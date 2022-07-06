Суд арестовал начальника ГИБДД Петербурга Семенова на два месяца

Начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Такое решение принял Басманный суд Москвы на заседании 6 июля, сообщает корреспондент «Известий».

Семенов заключен под стражу на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 сентября», — огласила решение судья.

Заседание проводилось в закрытом режиме в целях неразглашения данных свидетелей и сохранения в тайне информации, публикация которой может повредить следствию.

Срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Ранее в этот день суд арестовал на тот же срок еще трех фигурантов дела — начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, экс-замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерала Ивана Абакумова и помощника главы МВД России Сергея Умнова. Заседания также проводились в закрытом режиме.

Умнов, Абакумов и Семенов были задержаны 6 июля. Расследование проводится при полном содействии главка петербургской полиции.

Уголовное дело было возбуждено два года назад по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Тогда оперативники Управления собственной безопасности провели обыски в обособленных подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

В деле также фигурировал Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, который по документам занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД. Выяснилось, что на протяжении многих лет все МРЭО города перечисляли в фонд средства якобы в благотворительных целях, однако на деле средства поступали на личные счета арестованных. Лишь по предварительным подсчетам, оборот одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям рассказала гражданка Белоруссии Наталья Шимская, вынужденная ежегодно перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать автомобиль предлагалось только на коммерческой основе, а за документы приходилось платить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программ ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.