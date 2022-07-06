Эксперт перечислил признаки поддельных продуктов в магазинах

Контрафактный продукт от настоящего можно отличить по ряду признаков. Об этом 6 июля рассказал специалист по качеству Игорь Синяев.

Как он рассказал «Вечерней Москве», чаще всего в России подделывают молочную продукцию, алкоголь и колбасные изделия.

«И главная проблема заключается в том, что для их создания используют небезопасные ингредиенты, которые удешевляют производство», — подчеркнул эксперт.

Покупать продукты стоит в крупных супермакетах или специализированных магазинах. При покупке надо обращать внимание на маркировку, где должна быть расшифровка состава.

«Все этикетки на алкогольной продукции должны быть наклеены идеально ровно, а шрифт — легко читаться. Должна присутствовать акцизная марка, оригинальность которой легко проверить через специальные мобильные приложения», — продолжил Синяев.

Напиток должен быть однородным, без осадка, напомнил он.

На упаковке настоящего молочного продукта обязательно должно быть написано «молоко», а не формулировка «молочный продукт», которую используют недобросовестные производители. Чтобы убедиться в том, что молоко — настоящее, надо немного помешать его в стакане.

«Если на стенке остался белый налет, значит, в молоке содержится жир и оно натуральное, если нет, то в его составе точно есть примеси», — добавил он.

Если всё же была приобретена подделка, то потребитель может обратиться в Роспотребнадзор. Нарушителям грозит административная ответственность.

Как сообщалось ранее, проверить красную икру на подлинность можно с помощью горячей воды. Если икринка растворится, значит, икра поддельная.