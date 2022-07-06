Суд закрыл заседание по делу генерала Семенова

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения начальнику УГИБДД по Санкт-Петербургу и области Алексею Семенову, передает корреспондент «Известий» из зала суда июля.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя и закрыл процесс в целях неразглашения данных свидетелей и сохранения в тайне информации, публикация которой может повредить следствию.

Ранее в этот день суд арестовал на два месяца начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, экс-замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерала Ивана Абакумова, а также помощника главы МВД России Сергея Умнова.

Заседание также проводились в закрытом режиме, фигуранты обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 июля в МВД подтвердили информацию о задержании высокопоставленных полицейских. По версии следствия, в период с 2016-го по 2020-й год фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленинградской области для приобретения имущества в личных целях. Уголовное дело возбуждено два года назад по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Выяснилось, что на протяжении многих лет все МРЭО города перечисляли в фонд средства якобы в благотворительных целях, однако на деле средства поступали на личные счета арестованных. Лишь по предварительным подсчетам, оборот одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

Так, Land Cruiser, находившийся на балансе фонда, стоял в гараже Абакумова. Причем автомобиль стоил примерно годовую зарплату высокопоставленного блюстителя порядка.

Что касается фонда, то по бумагам он занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД. По нашей информации, расследование дела также проходит при полном содействии главка петербургской полиции.