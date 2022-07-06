Поврежденный мост в Симферополе восстановили за 10 дней

Покрытие моста на улице Толстого в Симферополе, поврежденное из-за потопа, восстановили за 10 дней. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на директора службы автодорог Крыма Максима Тарасова.

«После обрушения моста было выполнено восстановление насыпи земельного полотна путем засыпки крупнообломным скальным грунтом, после этого — восстановление проезжей части и укладка асфальтобетонного покрытия. В субботу планируем открыть полноценное движение», — приводит агентство его слова.

В материале отмечается, что основные конструкции моста не пострадали.

Об обрушении части моста стало известно 26 июня. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, провал мог произойти из-за ошибок при проектировании и при проведении работ, которые шли в 2019 году.