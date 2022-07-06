В Орловской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Орловской области с 6 июля. Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на распоряжение правительства региона.

Во время действия режима ограничивается нахождение жителей в лесах, въезд в них транспорта, проведение работ.

«За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима ст. 8.32 КоАП предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в материале.

Также не допускается разводить костры и сжигать мусор. Кроме того, необходимо содержать прилегающие к лесу придомовые территории в санитарном порядке.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Якутию, Дагестан, Хабаровский край, Иркутскую область и другие регионы.