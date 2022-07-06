МЧС предупредило о ливнях в Псковской области

В Псковской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщили ИА FlashNord в ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков, ночью 7 июля местами по региону прогнозируется очень сильный дождь. Непогода преимущественно затронет южные и восточные районы.

В ведомстве добавили, что из-за ливней не исключены подтопления.

Гостям и жителям региона рекомендуют при сильных осадках воздержаться от поездок. Если дождь застал на улице, следует укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.