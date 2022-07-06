В Брянске запретили купание в пяти водоемах

Купание в пяти водоемах запретили в Брянске. Об этом в среду, 6 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Решение было принято из-за несоответствия воды гигиеническим нормам СанПиН.

В список попали пляж у ж/д вокзала Брянск-Орловский (левый берег Десны), пляж на заливе на озере ДСК в Володарском районе, пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия. Кроме того, купание запретили на пляже в районе городской больницы № 1 и на пляже на озере Мутное.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что практически все пляжи открылись на территории Красноярского края. До конца лета для отдыха будут доступны еще три территории.