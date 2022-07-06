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В Воронежской области запретят посещение хвойных лесов

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В Воронежской области с 9 июля будет запрещено посещение хвойных лесов. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Вячеслава Оробинского.

По его словам, соответствующий приказ уже подготовлен.

«Ограничения коснутся посещения именно хвойных лесов, лиственных это не касается. Снимут ограничения, когда область порадуют крупные осадки», — уточнил Оробинский.

Решение было принято в связи с высокой пожароопасностью в регионе.

За нарушение особого противопожарного режима придется заплатить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Якутию, Дагестан, Хабаровский край, Иркутскую область и другие регионы.

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