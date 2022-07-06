Джонсон отказал на предложение провести референдум о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил отказом на предложение первого министра Шотландии, а также лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен провести референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства. Соответствующее письмо Джонсона канцелярия главы британского правительства опубликовала 6 июля.

«Поскольку наша страна сталкивается с беспрецедентными проблемами дома и за границей, я не могу согласиться с тем, что сейчас самое время вернуться к вопросу, на который народ Шотландии дал четкий ответ в 2014 году», — говорится в письме премьер-министра.

Он отметил, что королевство может добиться гораздо большего для людей, если регионы продолжат работать вместе.

Стерджен 28 июня заявила, что шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года.

Газета The National Interest 18 мая опубликовала статью, в которой высказывается мнение, что обретение Шотландией независимости создаст угрозу безопасности и целостности НАТО. Кроме того, издание утверждает, что такое изменение усугубит существующий энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем.

Стерджен 7 сентября 2021 года уже заявляла о намерении Шотландии провести референдум о независимости от Великобритании в 2023 году, но отмечала, что голосование состоится после окончания кризиса, связанного с распространением коронавируса.

В 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором свыше 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.