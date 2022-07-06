В Обнинске открыли памятник дежурному врачу

В Обнинске у МРНЦ им. А.Ф. Цыба появился памятник дежурному врачу. Об этом в среду, 6 июля, сообщила газета «Весть».

Как рассказали в пресс-службе НМИЦ радиологии Минздрава России, скульптура — это собирательный образ из всех медицинских работников, трудящихся в учреждении.

Здесь добавили, что идея установки памятника принадлежит генеральному директору Памятник был установлен по случаю предстоящего 60-летнего юбилея центра в Обнинске.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Алнашском районе Удмуртской Республики установили памятную стелу на месте исчезнувшей деревни Юрт-Какси.