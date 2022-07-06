В Коми обнаружили два мелких лесных пожара
Два мелких лесных пожара обнаружили в Удорском районе Республики Коми в среду, 6 июля. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
Площади пожаров составили 0,2 и 0,3 га.
Как отмечается в материале, в первом случае причиной стала гроза, во втором — неосторожное обращение с огнем.
Также сообщается, что за минувшие сутки в Коми было ликвидировано три лесных пожара — два в Усть-Цилемском и один в Княжпогостском районах.
Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Якутию, Дагестан, Хабаровский край, Иркутскую область и другие регионы.