В Коми обнаружили два мелких лесных пожара

Два мелких лесных пожара обнаружили в Удорском районе Республики Коми в среду, 6 июля. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Площади пожаров составили 0,2 и 0,3 га.

Как отмечается в материале, в первом случае причиной стала гроза, во втором — неосторожное обращение с огнем.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Коми было ликвидировано три лесных пожара — два в Усть-Цилемском и один в Княжпогостском районах.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Якутию, Дагестан, Хабаровский край, Иркутскую область и другие регионы.