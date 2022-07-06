СК РФ установит детали артобстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Следственный комитет РФ установит все детали по фактам обстрелов жителей Донбасса со стороны украинских военных, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства очередных преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

В Следственном комитете также добавили, что в результате обстрела населенного пункта Мироновский ранения получили три мирных жителя, а в результате обстрела ВСУ города Макеевки погибли двое детей.

Ранее, 6 июля, были опубликованы кадры последствий артиллерийских обстрелов украинских военных по Макеевке.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил о гибели двух детей в Макеевке. Корреспонденту также рассказали о двух раненых женщинах.

Накануне 10-летняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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