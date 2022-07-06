Зеленский заявил, что уже не рассчитывает на поставку западной авиации на Украину

На Украине уже никто не ожидает прибытия авиации от стран Запада. Об этом 6 июля заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Как отметил Зеленский, безопасность неба в приоритете.

«И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы всё рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал он.

Ранее в этот день появилась информация, что западные страны не планируют поставлять на территорию Украины американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию.

3 июля сообщалось, что Словакия может поставить на Украину истребители МиГ-29, а также танки. О том, что Братислава может передать Киеву истребители МиГ-29, сообщалось еще в апреле. Тогда репортер Foreign Policy Джек Детч уточнил, что США не выразили протеста против передачи словацких истребителей, поставки которых ранее были заблокированы.

Также весной Украине была передана единственная противоракетная система С-300, принадлежащая Словакии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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