В Астраханской области начали сбор арбузов

Сбор местных арбузов начался в Астраханской области. Об этом в среду, 6 июля, сообщает «Астрахань-24».

О сборе бахчевых рассказал местный житель Ильяс Магомедов, который выращивает их более 16 лет. Среди сортов — «Фотон», «Холодок», «Березка», а также собственный «Ильясовский», который отличается сахаристой и нежной мякотью.

По словам мужчины, для сбора урожая в конце июня рассаду нужно высадить под пленку в начале апреля.

Общая посевная площадь в хозяйстве Ильяса Магомедова составляет 620 га. В этом сезоне он планирует собрать около 20 тыс. т продукции.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, ученый агроном, владелец питомника «Цветник Урала» Даниил Костылев рассказал о возможном вреде некоторых овощей с дачи. Специалист указал на то, что обычно свои овощи с грядки безопасны и полезны, но лишь при соблюдении технологии выращивания. При ее нарушении в овощах могут быть нитраты и остатки пестицидов.