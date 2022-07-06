10 человек спасли при пожаре в жилом доме в Барнауле

Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Барнауле. Об этом в среду, 6 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел ранее в этот день на улице Северо-Западной. Спасатели вывели из здания 10 человек. Для тушения огня привлекли 16 человек и пять единиц техники.

«По прибытии первых подразделений пожарно-спасательного гарнизона был виден дым из окна квартиры на 4-м этаже пятиэтажного дома. Пожар оперативно локализован на площади около 10 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что подросток 14 лет спас ребенка при пожаре в жилом частном доме в селе Староалейское в Алтайском крае.