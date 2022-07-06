Девушка-подросток утонула в карьере в Рязанской области

15-летняя девушка-подросток утонула в карьере в Клепиковском районе Рязанской области. Об этом в среду, 6 июля, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 5 июля в Туме. Девочка оступилась во время купания и ушла под воду. Отдыхавшие рядом местные жители смогли вытащить ее на берег, однако спасти жизнь не удалось.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прокуратура проводит проверку по факту гибели двух подростков в карьере. Мальчики 13 и 15 лет утонули во время купания.