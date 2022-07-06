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В Рязанской области пообещали жару до 33 градусов

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В четверг, 7 июля, на территории Рязанской области прогнозируется жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 33 градусов. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Также в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер — теплый, от 4 до 9 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов.

Ранее в этот день терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин дал советы при нахождении на жаре. По его словам, человеку необходимо выпивать минимум по пол-литра воды каждые полчаса при нахождении на жаре. Чтобы не получить тепловой удар, стоит носить свободную одежду и сокращать количество физической активности.

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