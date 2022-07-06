Жительница Мурманска украла телефон у 10-летней девочки

В Мурманске раскрыли кражу мобильного телефона у 10-летней девочки. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ИА «Би-порт».

С заявлением в полицию обратилась мать ребенка. По ее словам, дочь гуляла на детской площадке и оставила телефон без присмотра. Его стоимость составляла 7,5 тыс. рублей.

В результате правоохранители задержали подозреваемую в краже. Телефон был найден в ее квартире и возвращен владелице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В мае серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области. Мужчину подозревают в причастности к краже 16 транспортных средств.